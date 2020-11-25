توفي فجر اليوم الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة المجاهد والرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة عن عمر ناهز 82

سنة إثر مرض عضال، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مقربين في حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان الفقيد ينتمي إليه. و قد تقلد المرحوم عدة وظائف عضوية في الحزب من بينها محافظ في عدة ولايات من بينها سكيكدة، مسقط رأسه، و عضو في المكتب السياسي لسنوات عدة.

كما كان نائبا ممثلا لحزبه في المجلس الشعبي الوطني من 1997 إلى 2002 قبل أن ينتخب رئيسا لذات المجلس عام 2017. وهي العهدة التي لم تعمر طويلا اذ انتهت في أكتوبر 2018. و سيوارى الفقيد الثرى عصر اليوم بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.