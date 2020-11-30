أدانت الجزائر مساء اليوم الاثنين، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الدموي ضد مزارعين عزل في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، والذي خلف العشرات من القتلى والجرحى والمفقودين.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية ،"إذ تتقدم الجزائر بصادق العزاء والمواساة لعائلات الضحايا وللحكومة النيجيرية و الشعب النيجيري الشقيق، فإنها تجدد تضامنها الكامل و وقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية في كل ما تتخذه من إجراءات للقضاء على الجماعات الإرهابية ، كما تؤكد إلتزامها بمكافحة الإرهاب و دعم جهود المجتمع الدولي لدحر هذه الآفة المنافية للقيم الإنسانية".