تأسف اليوم عدد من زملاء مهنة الصحافة بولاية الطارف من "المعاملة غير المهنية" للمكلف بخلية الاتصال والإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني والذي خاطب مراسل "الخبر" بأسلوب مهين وغير احترافي، لا يمت بصلة بجهاز أمني محترم، حيث أكد هذا الذي يفترض أنه مكلف بالاتصال أنه يرفض التعامل مع هذه اليومية (الخبر)، لأسباب مجهولة.

وتعد هذه السابقة من نوعها في المعاملة، جاءت إثر تلبية مراسل "الخبر" من الطارف، يوم أمس دعوة رسمية لتغطية معالجة أمنية بمقر القيادة الولائية للدرك في الطارف، كما هو الأمر لجميع زملاء المهنة بمختلف العناوين المعتمدة في الولاية، وعند تنقل مراسلنا لمكان التغطية، فاجأه "المكلف بالاتصال بالمجموعة الولائية للدرك، بأنه "هو(المراسل) ويومية "الخبر" غير معنيين بالدعوة ولا بالتغطية الإعلامية، بدون تقديم أي حجة.

وعلى إثر هذه المعاملة غير المهنية مع المؤسسات الإعلامية قاطع مراسلو يوميات "لوسوار دالجيري"، داود علام، و"الراية"، نقال علاء، ومراسلة "أخبار الشرق" دليلة. ع بأمر من رئيس التحرير نبيل بوغاني، هذا النشاط ، بينما احتج زملاء آخرون على هذا التصرف وتساءلوا عن مبرره دون أن يقدم المكلف بالاتصال الأسباب واكتفى بالقول لهم بأنه "نفذ تعليمات قيادته" حسب الزملاء المتضامنين مع "الخبر" ومراسلها بهذه الولاية.

من جهة أخرى، ومباشرة بعدما بلغنا موقف هذا المسؤول في الجهاز الأمني، اتصلنا به على هاتفه، فردّ علينا في بادئ الأمر، ولما طرحنا عليه السؤال عن سبب "موقفه الغريب غير الاحترافي"، قال لنا بأنه سيعيد الاتصال بنا، وهو ما لم يحدث إلى غاية كتابة هذه الأسطر. فما معنى هذا الإقصاء؟