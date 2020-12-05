سجلت الجزائر 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة كشفت عنها اللجنة العلمية المختصة، اليوم السبت.

واختتمت الجزائر الأسبوع الحالي بتسجيل تراجع في عدد الحالات اليومية تجاوز الـ200 حالة (1009 حالة الأحد الماضي)، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 87502 حالة.

كما عرف عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" انخفاضا محسوسا، وتراجع لأول مرة منذ فترة طويلة تحت حاجز الـ10، بعدما بلغ اليوم 9 وفيات رفعت العدد الإجمالي إلى 2501 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 56617 بعد إحصاء 538 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.