الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهد عبد الرحمان خان
أخبار الوطن
16 ديسمبر 2020 () - م.خ
قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة المجاهد و الطبيب و الوزير الأسبق عبد الرحمان خان المدعو سي لمين.
وكتب رئيس الجمهورية على صفحته الرسمية على تويتر ” تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد و الطبيب و الوزير الأسبق عبد الرحمان خان المدعو سي لمين. على إثر هذا المصاب الجلل أتقدم لعائلة الفقيد و لرفقائه بتعازيّ الخالصة، وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا لله عز و جل أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء.
إنا لله وإنا إليه راجعون”