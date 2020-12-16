الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهد عبد الرحمان خان

أخبار الوطن
16 ديسمبر 2020 () - م.خ
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قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة المجاهد و الطبيب و الوزير الأسبق عبد الرحمان خان المدعو سي لمين.

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته الرسمية على تويتر ” تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد و الطبيب و الوزير الأسبق عبد الرحمان خان المدعو سي لمين. على إثر هذا المصاب الجلل أتقدم لعائلة الفقيد و لرفقائه بتعازيّ الخالصة، وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا لله عز و جل أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء.
إنا لله وإنا إليه راجعون”

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