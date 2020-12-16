قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة المجاهد و الطبيب و الوزير الأسبق عبد الرحمان خان المدعو سي لمين.



وكتب رئيس الجمهورية على صفحته الرسمية على تويتر ” تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد و الطبيب و الوزير الأسبق عبد الرحمان خان المدعو سي لمين. على إثر هذا المصاب الجلل أتقدم لعائلة الفقيد و لرفقائه بتعازيّ الخالصة، وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا لله عز و جل أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء.

إنا لله وإنا إليه راجعون”