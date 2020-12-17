ستشارك العديد من الأفلام الجزائرية القصيرة والوثائقية في الطبعة الـ31 لأيام قرطاج السينمائية المرتقب تنظيمها من 18 و 23 ديسمبر بتونس العاصمة، حسبما أعلن المنظمون.

وقرر منظمو هذا الحدث السينمائي المخصص للسينما الإفريقية و العربية تنظيمه حضوريا والتخلي عن المنافسة.

في فئة "أفضل الأفلام القصيرة" فضل المنظمون عرض فيلم كريم موساوي " الأيام السابقة" (2014) و "خويا" (2010) للمخرج يانيس قوسيم و "ديمقراطية" (2002) لمالك بن سماعيل و "لمجة" (2015) لعمر بلقاسمي و "الجار" (1990) لبلقاسم حجاج.

و يشارك فيلم "في راسي دوار" لمخرجه حساني فرحاني المتوج مرتين في مهرجان قرطاج في فئة أفضل الأفلام لهذه الطبعة. وستعرف هذه الطبعة عرض العديد من الأفلام الوثائقية على شكل بورتريهات تحكي مسيرة 14 مخرجا عربيا و إفريقيا من بينهم المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة و مرزاق علواش وعبد الكريم بهلول و رشيد بوشارب.

بعد أن تم تأجيل تنظيم الطبعة قرر القائمون على المهرجان تنظيمه مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا إضافة لعرض الأفلام في الهواء الطلق مع بقاء المشاهدين في سياراتهم. وألغت لجنة التنظيم المسابقة الرسمية للطبعة 31 لأيام قرطاج السينمائية.