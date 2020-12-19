يواصل مقاتلو وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجوماتهم ضد مواقع تمركز قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدار الذل والعار لليوم السابع والثلاثين على التوالي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية اليوم السبت.

وأبرز بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية اليوم أن وحدات الجيش الصحراوي قصفت أمس الجمعة منطقة الشيظمية بقطاع المحبس، ونهارَ اليوم واصلت هجوماتها على المواقع التالية:

- قصف مواقع في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

- قصف نقاط تمركز قوات الاحتلال بمنطقة بنكارات بقطاع السمارة.

- قصف قوات الاحتلال في منطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية.

- قصف منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد ثانية.

- قصف منطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

- قصف مواقع جنود الاحتلال المتخندقين بقطاع السمارة.