تفاعلت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإنجليزية مع الهدف الذي سجله محرز عن طريق مخالفة مباشرة، سهرة البارحة في شباك أرسنال لحساب مواجهة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وكتب موقع قناة "سكاي سبور فوتبال" عبر صفحتها الرسمية على تويتر :" إنها مثل قطعة صابون ..يا للهول! لن يرغب " رونارسون في رؤية هذا مرة أخرى ، مرت الركلة الحرة لمحرز مباشرة بين يديه".

وحمل هدف محرز في شباك الحارس الأيسلندي لنادي " المدفعجية " رائحة وذكريات نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة بمصر وأعاد إلى الأذهان هدفه في مرمى السنغال.

من جهته غرد رياض عبر صفحته الرسمية :" من الواضح أنني أسقطت للتو أفضل أسلوب حر لعام 2020 ، نتيجة مثالية الليلة وسعيد بالهدف إلى نصف النهائي.

واختير رياض محرز رجل المباراة خلال لقاء البارحة وهو الذي سجل هدفه الخامس رفقة "السيتزن" هذا الموسم والأول له خارج الديار منذ تسجيله لثنائية في جانفي الماضي أمام أستون فيلا ، مسددا أربع مرات منها اثنتان أمام المرمى.