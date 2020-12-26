Getty Images مدرب ولفرهامبتون قال إنه سيتم توفير الاحتياجات الأساسية للاعبين

قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم منع لاعبيه من ارتياد متاجر التجزئة (السوبر ماركت)، وذلك في محاولة للحد من مخاطر إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

ومع ارتفاع معدلات الإصابة، أصبح ليفربول وإيفرتون الناديين الوحيدين في الدوري الإنجليزي الممتاز المسموح لهما باستقبال جماهير في المباريات التي يلعبها كل منهما على أرضه.

وقرر مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز العودة إلى إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا مرتين أسبوعيا للاعبين والأطقم الفنية، في محاولة لضمان عدم تأجيل المباريات على أساس أكثر انتظاما.

وقال نونو إسبيريتو سانتو، مدرب فريق ولفرهامبتون، إن قرار النادي الأخير يهدف إلى "حماية أنفسنا".

وأضاف: "منذ بداية الوباء، جهّز العاملون في المطبخ لدينا صندوقا كبيرا يضم الأساسيات التي نحتاجها، وأثناء ذروة انتشار الوباء، كان متاحا للجميع".

وعندما بدأ الوضع في التحسن، قال النادي للاعبين إن بوسعهم التسوق بأنفسهم، بحسب نونو.

"لكن الآن مع تزايد مستويات الإصابة، ووجود السلالة الجديدة من الفيروس التي تثير قلق الجميع، بدأنا في فعل ذلك مرة أخرى، لذا فإن اللاعبين وعائلاتهم لن يذهبوا إلى المتاجر".

وشدد إسبيريتو سانتو على أن الأمر يتعلق "بحماية أنفسنا. هناك الكثير من الأشخاص لرعايتنا".

ويخوض ولفرهامبتون مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام توتنهام يوم الأحد.