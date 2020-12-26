AFP موقع الحادث شهد انتشارا أمنيا مكثفا

أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة من جراء إطلاق نار في العاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح السبت.

وشهد موقع الحادث في منطقة كروزبرغ انتشارا أمنيا مكثفا وشوهد أفراد من الشرطة المسلحة في المكان، بحسب تقارير محلية.

وقالت الشرطة الألمانية إن الحصيلة النهائية تظهر إصابة أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و42 عاما، بجروح خطيرة.

ومن بين المصابين رجل تم إنقاذه من قناة "لاندوير" التي سقط فيها بعد إصابته بطلق ناري في ساقه، بحسب تقارير.

وقال المدعي العام في المدينة إنه من المحتمل أن الحادث مرتبط بعناصر متنافسة من عصابات الجريمة المنظمة.

ويتولى التحقيقات حاليا فريق متخصص في جرائم القتل.

وأصدرت الشرطة بيانا عقب الحادث قالت فيه إن السكان أبلغوا عن سماع إطلاق نار في منطقة كروزبرغ قبل الرابعة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتظهر الصور من مكان الحادث الأضرار التي لحقت بالمنطقة، وظهرت آثار أعيرة نارية في مدخل مبنى بالقرب من مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقالت الشرطة إنها لا تعرف عدد المتورطين في إطلاق النار.