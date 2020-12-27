Getty Images طفل يدرس على ضوء شمعة

تواجه العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى أزمة في توليد التيار الكهربائي بعد أن قلصت إيران صادراتها من الغاز.

وخفضت إيران إمداداتها من الغاز إلى العراق إلى خمسة ملايين متر مكعب في اليوم بعدما كانت تبلغ خمسين مليونا بسبب عدم دفع ديون مستحقة، حسب متحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية.

وأبلغت إيران وزارة الكهرباء العراقية بشكل رسمي الأحد أنها ستخفض الإمدادات مرة أخرى إلى ثلاثة ملايين متر مكعب، حسب المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى.

وحذر موسى في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، من أن التخفیض سيجعل من الصعب توفير الكهرباء في العاصمة بغداد ومنطقة الفرات الأوسط.

وثمة مخاوف من أن أزمة الكهرباء قد تطيح بأي حكومة في حال عدم التعامل معها.

ويبلغ الاستهلاك العراقي في ساعات الذروة خلال أشهر الشتاء حوالي 19000 ميغاوات، بينما تولد البلد 11 ألف ميغاوات، وتعتمد على الواردات لسد العجز.

ومن المقرر أن يزور وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان بغداد الثلاثاء لمناقشة الفواتير المستحقة مع نظيره العراقي.

وطالب موسى وزارة المالية العراقية بتسديد الفواتير لإيران لتجنب نقص إمداد التيار الكهربائي في بغداد ومدن أخرى.