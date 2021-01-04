واصل الجيش الصحراوي شن هجماته على تخندقات جنود الاحتلال المغربي بمنطقة الكركرات لليوم 52 على التوالي، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية اليوم الاثنين.

وأوضح البيان الذي يحمل رقم 52 ، حسبما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن وحدات الجيش الصحراوي "قصفت قواعد الاحتلال المغربي امس في منطقة لفريرينة بقطاع السمارة".

وأضافت وزارة الدفاع الصحراوية أن "قصفا عنيفا استهدف تخندقات قواعد الاحتلال المغربي في عدة مناطق على طول الجدار الرملي، اليوم على غرار منطقتي أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد التي تعرضت للقصف مرتين متتالتين و منطقة تنوشاد قطاع المحبس".

واشارت الى أن "قصفا شديدا استهدف تخندقات قوات الاحتلال المغربي في منطقة روس السبطي قطاع المحبس و منطقة روس تاركانت قطاع حوزة".

كما استهدف "قصفا مكثفا منطقتي فدرت العش قطاع حوزة و روس فدرة أعزيزة بقطاع حوزة".

للتذكير، فقد استؤنفت الأعمال القتالية لوحدات جيش الصحراوي ضد قوات الاحتلال المغربي، منذ 13 نوفمبر المنصرم، بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات إثر هجومه على المدنيين الصحراويين المعتصمين هناك احتجاجا على فتح ثغرة الكركرات غير الشرعية.