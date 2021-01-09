أفادت الوزارة الأولى، في بيان لها اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى مهام وزير النقل لزهر هاني.

وجاء في بيان "بأمر من رئيس الجمهورية تم إنهاء مهام لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل.

وأوضح المصدر نفسه أن "هذا القرار جاء بعد قيام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدامات الإطعام الاقتصادي الوطني، والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني.

هذا وتم حسب البيان، عزل الرئيس المدير العام للخطوط الجزائرية، وكذا المسؤول عن خدمات الإطعام يالشركة نفسها.

وتم تكليف فاروق شيعلي وزير الأشغال العمومية للقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.