قام وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم ، اليوم الأربعاء بزيارة عمل إلى مملكة ليسوتو، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال هذه الزيارة، استقبل بوقدوم من الوزير الأول مويكيتسي ماجورو، ونظيرته وزيرة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية السيدة ماتسيبو راماكواي.

وأوضح ذات المصدر أن "المحادثات بين بوقادوم وراماكواي، تمحورت حول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين ودراسة سبل ووسائل تعزيز التعاون متعدد القطاعات". وتم التأكيد على ضرورة استكمال الإطار القانوني وتكثيف الاتصالات على كل المستويات تحسبا لانعقاد الدورة الافتتاحية للجنة المشتركة، فيما تطرقا الطرفان الى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث اتفق على ضرورة تعميق التنسيق على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية من أجل الدفاع عن مبادئ القانون الدولي وتحقيق أهداف المنظمة القارية في مجالات السلم والأمن والتنمية.

وفيما يخص الصحراء الغربية، أكد الطرفان على ضرورة أن يعمل الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بالتشاور من أجل إطلاق مسار حقيقي من شأنه استكمال مسار تصفية الاستعمار.