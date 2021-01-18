ندد النقيب ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب "بأشد عبارات الشجب والإدانة الانفجار الجبان وغير المسؤول الذي وقع بولاية تبسة شمال الجزائر، مخلفاً وراءه خمسة قتلى وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجار قنبلة عند مرور سيارتهم بمنطقة واد خنيق الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة، شمال شرقي الجزائر".

وذكر نقيب في بيان تلقت "الخبر" نسخة منه انه "وإذ يؤكد النقيب ناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد على أن مثل هذا العمل الجبان ينافي كافة القوانين والأعراف الدولية، ويمثل عدواناً سافراً وغير مسؤول على المدنيين الجزائريين، يعرب في الوقت نفسه عن دعمه الكامل للشــعب الجــزائـــري، ووقـــوفـــه إلـــى جـــانـبــه فــي كفاحه المشروع في وجه كافة العمليات الإرهابية التي تسـتـهــدف مـواطـــنـيـه، وتـسـعى إلى زعزعة استقراره.