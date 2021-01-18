رغم غياب الجماهير عن مدرجات ملاعب كرة القدم بسبب جائحة كورونا ، إلا أن النتائج التي حققها فريق أولمبي المدية بعد مرور سبع جولات دفعت الأنصار البلوز للأولمبي بتوجيه طلب لإدارة الفريق من على مواقع التواصل الاجتماعي بطرح التذاكر في أكشاك الملعب من أجل اقتنائها و مساعدة الفريق ماديا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الفريق وعدم تلقي اللاعبين لمستحقاتهم منذ سبعة اشهر،أنهم مستعدون لمساعدة فريقهم.

وبعد التصريح الأخير للمدرب حجار و دقه لناقوس الخطر و نداءه للسلطات الحماية بالتدخل فإن إدارة الفريق تفكر و بجدية في تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع بداية من مباراة الجمعة المقبل التي يستضيف فيها الأولمبي إتحاد بسكرة، التي سيكون فيها المدرب شريف حجار مرغم على متابعة اللقاء من على المدرجات، بسبب الإنذار الذي تلقاه في مباراة إتحاد عين مليلة ، ليكون مساعده عوامري عبد الغني هو المخول له بالجلوس على التماس لتوجيه لاعبيه.