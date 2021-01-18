أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية محمد لعقاب وفق ما أوفد العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وجاء في الجريدة الرسمية "بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد لعقاب، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية".

وكان رئيس الجمهورية قد عين لعقاب في هذا المنصب عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر 2019، حيث كان الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي ضمن طاقم الحملة الانتخابية للرئيس تبون.