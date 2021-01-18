دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، في كلمة وجهها إلى الشباب التونسي، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ألا يتعرضوا لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته.



وأكد سعيد مجددا على حق الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي الكرامة الوطنية، منبها الشباب ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم.



كما أكد الرئيس التونسي أن إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها.