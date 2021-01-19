استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس الإثنين، سفير فرنسا بالجزائر فرانسوا غويت، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة على "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر نفسه أن الوزير آيت علي براهم تباحث مع السفير الفرنسي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي الجزائري الفرنسي والشراكة الثنائية، كما تمحور اللقاء حول التوجه الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر والتعديلات التي أدرجت على الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للاستثمار.

وأوضح البيان أن الوزير رحب بكافة أشكال الشراكة المثمرة القائمة على مبدأ رابح- رابح مع الجانب الفرنسي. ومن جانبه، دعا الدبلوماسي الفرنسي إلى تكثيف المشاورات بين البلدين بغية تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجال الصناعي.