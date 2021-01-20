سجلت الجزائر 265 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 و 6 حالات وفاة في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 194 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 104606 شخص من بينها 265 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 71127 شخص والعدد الإجمالي للوفيات2849 حالة.

ويتواجد حاليا 32 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار .

وأضاف الدكتور جمال فورار أن 25 ولاية سجلت أقل من تسع حالات، و 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.