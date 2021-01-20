نفت إدارة شبيبة القبائل الأخبار التي تحدثت، اليوم الأربعاء، عن تنحية شريف ملال من رئاسة النادي القبائلي.

وجاء في الصفحة الرسمية للفريق على "الفايسبوك": "إدارة النادي تنفي الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي فحواها أن شريف ملال لم يعد رئيسا للشبيبة وأن بن عبد الرحمان سيتكلف بتسيير الفريق بالنيابة إلى غاية 11 فيفري القادم".

وأضاف البيان "هذه المعلومات باطلة وغير صحيحة، ستقود صاحبها إلى المحاكم بسبب تقديمه مزاعم تمس بشخص الرئيس واستقرار النادي".