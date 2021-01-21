أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، عن تمكن الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك V " من تغيير ظروف تخزين اللقاح وضمان استقرار الدواء عند درجات حرارة فوق الصفر.

وصرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، خلال مداخلة هاتفية له في مؤتمر علمي مع الخبراء، بأن "الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك V " تمكنت من تغيير ظروف التخزين وضمان استقرار الدواء عند درجات حرارة إيجابية من 2 درجة إلى 8 درجات فوق الصفر".

وأضاف موراشكو: "بهذا تكون وزارة الصحة الروسية، قد وافقت على التغييرات في طريقة تخزين ونقل لقاح "سبوتنيك V"، شريطة أن تتم في درجات حرارة من 2 إلى 8 درجات حرارة فوق الصفر، فنظام التخزين البارد هو معيار لتخزين المستحضرات المناعية".

كما أوضحت رئيسة وزارة الصحة الروسية، فيرونيكا إيغوريفنا، أنه "يمكن الآن توفير لقاحات في ظل أوضاع تخزين إيجابية من 2 إلى 8 درجات فوق الصفر وأيضا عند 18 درجة تحت الصفر".