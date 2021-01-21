أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أنها ستبحث في الكونغرس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على أحداث الشغب في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأشارت في مؤتمر صحفي لها أن "ترامب حرض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول في 6 جانفي الجاري، الذي تسبب في صدمات نفسية"، بحسب قولها.

وتعهدت بيلوسي باتخاذ إجراءات بشأن محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ. لافتة إلى أنه دعا أنصاره إلى الخروج على القانون وساعدهم على الوصول إلى مبنى الكابيتول وإحداث الفوضى".

وشكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الله على خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض.

كما أكدت بيلوسي أنه "ستكون هناك محاكمات للمسؤولين عن اقتحام مبنى الكونغرس".

وقالت عن مثيري أحداث الشغب في الكابيتول: "ما من شك في أن هناك أعضاء في هذه الهيئة قدموا المساعدة لمن كان لديهم فكرة أنهم يحتضنون كذبة اختلقها ترامب، وهي أن الانتخابات الرئاسية لم تكن شرعية".

ويتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.