صرح وزير المواد المائية أرزقي براقي، زوال الخميس من قسنطينة أنه تم إلى يومنا هذا الإمضاء على 8 آلاف رخصة على المستوى الوطني، والمتعلقة بحفر الآبار بعد رفع تعليق هذا الأمر حيث تم إمضاء منشور وزاري مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة للسماح بالحفر والتنقيب مع تقليص مدة إعداد الرخص إلى 15 يوما.

وعن منسوب المياه بالسدود فقد أكد ارزقي أن الأمطار الأخيرة قد بتسجيل متر مكعب كمنسوب تزودت به السدود، الذي ارتفع من 38 بالمائة في شهر نوفمبر الفارط إلى 45 في المائة.



وقد قامت الوزارة بعملية استباقية بانجاز برنامج استعجالي على معظم الولايات التي يتخوف من شح الأمطار بها في الأشهر القادمة، وذلك بتزويدهم بالمياه الإضافية انطلاقا من المياه الجوفية.

كما سيتم تزويد الجنوب بعشر ملايير متر مكعب لاستغلالها في الفلاحة الصحراوية.



وعن مشاريع محطات تحلية مياه البحر، صرح الوزير أن حاليا هناك ثلاث مشاريع، الأولى في دواودة بالعاصمة، الثانية بين عنابة والطارف والثالثة في ولاية بجاية.