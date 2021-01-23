تنظم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالشراكة مع القرض الشعبي الجزائري يوم الإثنين، يوما إعلاميا حول كيفيات تمويل شراء مختلف الصيغ السكنية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بصيغة الصيرفة الإسلامية .

وأفاد منشور للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك" أن هذا اللقاء سيحضره أعضاء هيئة الفتوى الشرعية للقرض الشعبي الجزائري ممثلين في الدكتور محمد بوجلال، الدكتور سعيد بويزي والشيخ "جعفر أولفقي" المدعو أبو عبد السلام.

وسينظم هذا اللقاء بمقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بأولاد فايت في الجزائر العاصمة.