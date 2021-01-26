أعلنت السلطات التونسية ، مساء أمس الإثنين عن فرض الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس بداية من يوم الإثنين 1 فيفري القادم.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أنه "يتعين على الوافدين إلى تونس بما في ذلك كل الوافدين أو العائدين من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) الالتزام بإجبارية القيام بتحليل "بي سي ر" والاستظهار بما يفيد سلبية التحليل في ظرف لا يتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تقرر أيضا مواصلة تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل التي شهدت ظهور وانتشار وبائي للسلالة الجديدة من فيروس كوفيد 19، موضحة أنه سيتم تحيين قائمة البلدان المعنية بهذا الإجراء بعد التنسيق مع وزارتي الخارجية والنقل وذلك تبعا لتطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بحائجة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أنه يمكن منح تراخيص استثنائية من قبل لجنة الحجر الصحي الإجباري بوزارة الصحة، مشددة على أن الترخيص يقتصر على الحالات الاستثنائية لأسباب صحية أو مهنية أو عائلية.

من جهة أخرى صادق مجلس الوزراء التونسي أمس ، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للانضمام للمبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد مرض (كوفيد-19) المعروفة اختصارا بـ (كوفاكس) والالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي GAVI"