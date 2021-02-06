أعيد انتخاب موسى فقي محمد اليوم السبت رئيسا لمفوضية الاتحاد الافريقي لمدة أربع سنوات و ذلك خلال الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة للاتحاد الافريقي عبر تقنية التخاطب عن بعد بأديس أبابا حسبما ذكرت المتحدثة باسمه ايبا كالوندو .



و قد افتتحت أشغال الدورة الـ 34 العادية لمؤتمر قمة رؤساء وحكومات دول الاتحاد الافريقي عبر تقنية التخاطب عن بعد في أديس أبابا تحت شعار" الفنون و الثقافة و التراث، أدوات لبناء إفريقيا التي نريد".



و من المفروض ان تعكف هذه الدورة التي تدوم اشغالها يومين على متابعة تقرير حول ما تم تحققه فيما يخص استجابة الاتحاد الافريقي لوباء كورونا في افريقيا .



و دعا الوزير الاول عبد العزيز جراد الذي يشارك في هذه القمة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى تعزيز التضامن الافريقي والعالمي وتوحيد الجهود المشتركة من أجل التصدي لجائحة "كوفيد 19" مشددا على ضرورة وصول الدول الفقيرة إلى اللقاح ضد هذا الوباء والخروج من هذه الأزمة الصحية التي أضرت بجهود بعث التنمية.