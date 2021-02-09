أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لاستخدام مركبة "سويوز" الفضائية الروسية لتحليق أحد روادها الفضائيين.



وقال مدير وكالة الفضاء التركية، حسين يلدريم، في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "احتمال استخدام تركيا مركبة سويوز لإرسال رائد تركي إلى الفضاء كبير جدا، لأن هذه المركبة الفضائية موثوقة للغاية، تأكدنا من ذلك للتو".



وأضاف يلدريم أن المركبة الفضائية "أثبتت فعاليتها العالية في الفضاء"، مبينا: "لهذا السبب احتمال استخدامها كبير جدا، لكن علينا مناقشة هذا الموضوع".



وسبق أن أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته تنوي إيلاء اهتمام كبير بتطوير برنامجها الفضائي.