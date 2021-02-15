أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع زلزال ثان بقوة 5.2 درجة على مقياس ريشتر في محافظة "فوكوشيما" الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأشارت الوكالة، في بيان بثته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إلى أن الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا.



ولم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع أمواج مد عاتية "تسونامي"، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.



ويعد هذا ثاني زلزال قوي في اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت أمس "السبت" زلزالا بقوة 7.3 درجة في شمال شرقي البلاد، وكان مركزه المحيط الهادئ، وأسفر عن إصابة أكثر من 150 شخصا، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والمياه وتعليق حركة القطارات.



يذكر أن اليابان تقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية، وتشهد سنويا أكثر من 20 بالمئة من الهزات الأعنف في العالم.