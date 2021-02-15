أجبرت فضيحة تتعلق بتلقي مسؤولين حكوميين في البيرو لقاحات مضادة لكوفيد-19 قبل وقت طويل من إتاحتها للعامة، وزيرة الخارجية إليزابيث أستيت، على استقالتها.

وأفادت الوزيرة أستيت على "تويتر"، بأن الرئيس فرانشيسكو ساغاستي قبل استقالتها. وقالت في البيان، إنها تلقّت اللقاح المضاد لكورونا في 22 جانفي، في إطار ما وصفته بـ"الخطأ الكبير". من جانبه، أعرب الرئيس ساغاستي في تصريحات أدلى بها لقناة "تلفزيون أمريكا" عن غضبه حيال الوضع، حسبما نقلت "فرانس برس". وتعد أستيت ثاني عضو في حكومة ساغاستي يستقيل بعد وزيرة الصحة بيلار مازيتي التي استقالت بعدما كشفت صحيفة أن الرئيس السابق مارتن فيزكارا تلقى جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في أكتوبر.

يذكر أن الرئيس السابق فيزكار البالغ من العمر 57 عاما، تلقى اللقاح قبل أسابيع فقط من محاكمته وعزله من منصبه بعد توجيه تهمة "انعدام الكفاءة الأخلاقية" إليه.