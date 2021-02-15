أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الإثنين، استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية، بطائرات مسيرة، مشيرة إلى "توقف المطارين لساعتين".

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع: "بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الإثنين، بطائرتي صماد 3 وقاصف 2k"، لافتا إلى أن "الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

وأضاف: "تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".