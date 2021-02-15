الحوثيون يستهدفون مطاري جدة وأبها السعوديين
العالم
15 فبراير 2021 () - ك.ب/وكالات
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الإثنين، استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية، بطائرات مسيرة، مشيرة إلى "توقف المطارين لساعتين".
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع: "بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الإثنين، بطائرتي صماد 3 وقاصف 2k"، لافتا إلى أن "الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".
وأضاف: "تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".