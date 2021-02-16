Reuters استطاعت الصين إعطاء جرعات من لقاحات كورونا شملت 40 مليون شخص فقط حتى الآن

اعتقلت الصين زعيم عصابة استطاع الاحتيال على مستشفيات وأشخاص وجمع ملايين الدولارات من بيع محلول ملحي ومياه معدنية على أنهما لقاحات فيروس كورونا.

وكان الرجل، ويدعى كونغ، قد أجرى دراسة على تصاميم عبوات اللقاحات الأصلية قبل أن يصنع ما يزيد على 58 ألف عبوة من إنتاجه الخاص.

واستطاع الرجل تهريب دفعة من اللقاحات إلى الخارج، لكن ليس معروفا إلى أين أُرسلت.

ويعد كونغ من بين 70 شخصا اعتقلوا بسبب ارتكابهم جرائم مماثلة.

تأتي الاعتقالات، التي شملت ما يزيد على 20 حالة، في الوقت الذي تعهدت فيه بكين بالتصدي للقاحات المزيفة.

وعلى الرغم من اكتشاف معظم الحالات في أواخر العام الماضي، إلا أن تفاصيل جديدة كُشف عنها الأسبوع الجاري.

وأفاد حكم قضائي إلى أن كونغ وفريقه استطاعوا تحقيق ربح قدره 18 مليون يوان (ما يعادل 2.78 مليون دولار) عن طريق وضع محلول ملحي أو مياه معدنية في محاقن ثم بيعها على أنها لقاحات لكورونا منذ أغسطس/آب العام الماضي.

وأُرسلت دفعة من 600 من هذه اللقاحات إلى هونغ كونغ في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، قبل شحنها إلى الخارج، وبيعت الدفعة على أساس الحصول عليها عن طريق "قنوات داخلية" لجهات تصنيع أصلية.

ورصدت السلطات حالات أخرى لبيع لقاحات مزيفة في المستشفيات بأسعار مبالغ فيها، كما استطاع مجرمون آخرون تطبيق برامج تطعيم خاصة بهم وقام "أطباء القرى" بتلقيح الناس بلقاحات مزيفة في منازلهم وسياراتهم.

وحثت نيابة الشعب العليا، أعلى هيئة ادعاء في الصين، الوكالات الإقليمية على التعاون مع الشرطة للحد من مثل هذه الأنشطة.

وكان المسؤولون يأملون في إعطاء 100 مليون جرعة من لقاحات كوفيد قبل بداية العام القمري الجديد الأسبوع الماضي، لكنهم استطاعوا إعطاء جرعات شملت 40 مليون شخص فقط حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك تمكنت البلاد إلى حد كبير من السيطرة على الوباء من خلال إجراءات صارمة للإغلاق والفحص والتتبع.