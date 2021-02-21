تعرض الشاب الصحراوي، بشار گدان البالغ من العمر 20 عامًا، لاعتداء شنيع من قبل مستوطنين مغاربة مساء السبت في مدينة العيون المحتلة تسبب له في جروح خطيرة كادت أن تودي بحياته.

وأفادت مصادر لـ"الكونفيدينثيال صحراوي" أن الضحية بشار گدان، محتجز من قبل أجهزة قوة الاحتلال المغربي داخل المستشفى حسن بن المهدي وترفض لحدود اللحظة تسليمه لأسرته.

وبحسب ذات المصادر، فإن الشاب الصحراوي تعرض للاعتداء من قبل 5 مستوطنين مغاربة تبلغ أعمارهم ما بين 40 و 50 عامًا، بدافع العنصرية والتمييز الذي يعاني منه الصحراويون في الأراضي المحتلة.

هذا ولم تقوم أجهزة قوة الاحتلال باعتقال الجناة ولم تشرع في فتح تحقيق في هذا الاعتداء الهمجي، في حين تجهل الأسرة ما سيحدث لابنها (المحتجز في المستشفى) بعد منعهم من زيارته أو حتى الوصول إليه.

وبحسب الصور التي قدمتها الأسرة، فإن الشاب يعاني من كدمات وجروح على مستوى الوجه والرأس وأجزاء أخرى من الجسم.