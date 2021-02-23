أجهضت مصالح الأمن بالعاصمة، اليوم، مسيرة للطلبة.

حاول عدد من الطلبة إعادة بعث مسيرة الثلاثاء، بعد عودة مسيرات الحراك أمس، غير أن عددهم القليل مكن مصالح الأمن منعهم من السير من ساحة الشهداء صوب البريد المركزي كما جرت العادة قبل توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كورونا.

ونظم الطلبة على قلتهم وقفة بالقرب من مقهى "طونطوفيل" الشهير وسط تواجد أمني كثيف، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالتغيير الجذري واطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك في السجون.

واستطاع عدد منهم خرق مختلف الحواجز الأمنية في طريقهم وساروا نحو البريد المركزي، غير أن التطويق الأمني حال دون مواصلة المسيرة ليضطروا إلى مغادرة قلب العاصمة نحو محطة الحافلات "تافورة".