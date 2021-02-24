أكد العضو القيادي في الاتحاد العمال الجزائريين شابخ فرحات، اليوم الأربعاء، أنه من بين الملفات التي تعول المركزية النقابية على إعادة فتحها هي ملف التقاعد النسبي.

وقال شابخ، للإذاعة الجزائرية، أنه من غير المعقول أن يفرض على العامل مواصلة النشاط بعد 32 سنة خدمة، لأنه لم يصل سن 60 سنة، كما أنه من غير المعقول أن نجعل خريجي الجامعات والمعاهد ينتظرون، ونمضي اتفاقيات مع المتقاعدين من جهة أخرى، وأكد ممثل الاتحاد، أن القوانين واضحة وهي تنص على أن العامل الذي عمل لمدة 32 سنة وصل إلى نسبة 80 بالمائة ."

واقترح شابخ، بشأن حماية حقوق العمال والاقتصاد الوطني، إعطاء الدعم لمستحقيه مباشرة في الأجرة وفتح الأسعار.

وقال أنه من غير المنطقي أن يستفيد الجميع من سياسة الدعم، لذلك يجب تحديد الفئات المعنية بالدعم، استنادا إلى التصور الجديد لأبسط أجر والمتمثل في 75 ألف دينار.

وتابع المتحدث، مع تحرير الأسعار الحقيقية للمواد المدعمة كالبنزين والمواد الغذائية التي تناهز فاتورتها السنوية 20 مليار دولار، لو وزعناها على العمال أظن أن الدعم سيصل المحتاجين له حقا، زيادة على ذلك لن نخشى تهريب المواد عبر الحدود لأن الأسعار ستكون عالمية" .