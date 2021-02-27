كسب الظهير الأيمن لفريق شباب بلوزداد نزاعه ضد النادي الإفريقي حيث قضت لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتمكينه من تعويض قدره 181 ألف أورو.

وحسب موقع " فوت 24" التونسي، فإن نفس اللجنة منحت مهلة 45 يوما لنادي باب الجديد من أجل تسديد مستحقات بلخيثر وإلا فإن الفريق سيكون مهددا بالمنع من الانتداب لثلاث فترات متتالية إلى غاية التسديد.

المصدر نفسه أوضح أن بلخيثر عاد إلى الجزائر خلال فترة توقف النشاط في شهر فيفري 2020 نتيجة جائحة "كورونا" قبل أن يقرر عدم العودة إلى الفريق مقابل اللجوء إلى "الفيفا" للمطالبة بمستحقاته.

وكان الرئيس الجديد للنادي الإفريقي قد شرع في الحديث مع اللاعب قبل ترشحه فيما لا يعارض بلخيثر أيّة مقترحات لحل توافقي بين الطرفين.