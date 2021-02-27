قاد الدولي الجزائري رياض محرز ناي مانشستر سيتي لتحقيق فوز مهم على واست هام بنتيجة هدفين لهدف، اليوم السبت، في إطار مقابلات الجولة 26 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وقدم محرز، الذي بدا اللقاء أساسيا، تمريرة حاسمة لزميله جون ستونز في الدقيقة 68 عندما كانت النتيجة متعادلة بين الفريقين.

في الطرف المقابل فشل مدرب واست هام ديفيد مويز إبقاء الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على كرسي الاحتياط، قبل أن يقحمه في الدقيقة 84 من المواجهة.

بهذا الفوز، حقق "السيتزن" الفوز الـ 20 توالياً في جميع المسابقات، مُعززين صدارتهم لترتيب "البريمييرليغ" برصيد 61 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد الذي يلعب غداً مباراة قوية ضد منافسه تشلسي.