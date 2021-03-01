سجلت الجزائر استقرارا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كوفيد-19، رغم الارتفاع الطفيف المسجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بـ163 حالة جديدة مقارنة بـ132 إصابة في اليوم السابق، حسبما أفادت اليوم الإثنين اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

كما سجلت استقرارا في عدد الوفيات بتسجيل 4 وفيات، و هو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

فيما سجلت ارتفاعا في عدد حالات التعافي من الفيروس بـ136 حالة تشافي من الفيروس مقابل 122 حالة في اليوم الذي قبله.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره لأول مرة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 113.092 حالة مؤكدة. فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2.987 حالة و عدد المتعافين من الفيروس 78.098 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة أن 22 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.