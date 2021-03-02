التقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، عددا من الشركاء الاجتماعيين لطرح وتناول الانشغالات ذات الطابع التربوي، الاجتماعي والمهني, وذلك في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية المبرمجة لهذا الغرض، حسب بيان للوزارة نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).

وجاء في البيان:"التقى وزير التربية الوطنية، السيد محمد واجعوط، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، نهار اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021، كل من الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية وكذا المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم

الثانوي والتقني، في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية التي برمجتها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لطرح وتناول الانشغالات ذات الطابع التربوي، الاجتماعي والمهني".

وفي ذات الإطار، كان واجعوط قد التقى، أمس الاثنين، رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ وكذا رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ.