أشاد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بالأداء الساحر لنجمه الدولي الجزائري رياض محرز وأجمعت مختلف عناوين الصحف الصادرة في بريطانيا وحتى فرنسا على أن محرز أبهر مرة أخرى مدربه.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلها موقع " أونز مونديال: " محرز.. لقد كان ممتازًا في المباريات القليلة الماضية، يتمتع بجودة خاصة، فهو رجل يرقص على أرض الملعب".

مضيفا:" رياض لا يخسر الكرة، يقوم بالتمريرات الإضافية ويجذب الخصوم بحركاته ويساعدنا في خلق مساحة".

التقني الإسباني أنهى حديثه قائلا: "يتمركز بطريقة رائعة، عرفنا ذلك، عندما كان في ليستر.. كان رائعًا مع فاردي، لهذا السبب دفعت به من أجل ذلك، نأمل أن يستمر في هذا الطريق".