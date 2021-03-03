أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استعداد الجزائر ورغبتها في استضافة القمة العربية المقبلة، مشيراً إلى أن التجهيزات الخاصة بالقمة جرى الانتهاء منها ولكن المشكلة في إغلاقات جائحة كورونا.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اختتام الدورة الـ155 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: إن وزير الخارجية صبري بوقادوم أبلغه أمس برغبة بلاده في استضافة القمة المقبلة وتحدث عن توقيت ليس بعيداً لعقد القمة، منوهاً أن بوقادوم كان مقرراً أن يحضر الاجتماع الوزاري، اليوم، ولكن الإغلاق في الجزائر منع حضوره.

وأضاف أن جائحة كورونا عقدت الموقف فيما يتعلق بعقد القمة العربية لكن جرى التجهيز والاستعداد لها، وننتظر الموعد الذي سوف يطرحه الجانب الجزائري على الأمانة العامة للجامعة التي ستنقله للدول العربية الأعضاء، معرباً عن أمله أن يكون خلال شهور قليلة.