فندت وزارة الصحة، اليوم الخميس، في بيان لها الإشاعات التي راجت مؤخرا حول إلغاء صلاة التراويح في شهر رمضان.

و جاء في بيان للوزارة " تناولت بعض الوسائل الإعلامية مؤخّرا، تصريحات مفادها إلغاء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك 2021، موحية إلى أنها صادرة عن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطور جائحة كوفيد-19".

و أضافت : "وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تؤكد أنّ هذه التصريحات أدلى بها شخص لم يعد عضوا في اللجنة العلمية، و بالتالي فإنّ هذه التصريحات لا تلزم إلاّ صاحبها فقط.

لذا، تذكر وزارة الصحة في هذا الشأن، أنّ مثل هذه القرارات تندرج حصريا ضمن صلاحيات السلطات المعنية المتصلة باللجنة الوزارية للفتوى".

من جهتها، تصرّح اللجنة العلمية أنه يتمّ استشارتها فيما يتعلّق بإجراءات الوقاية و الحماية من انتشار جائحة كوفيد-19 و البروتوكولات الصحية التي يجب تطبيقها في هذا الإطار، و تشير إلى أنّها لم تصدر أي رأي في هذا الشأن.