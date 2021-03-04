أفرزت أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لأعضاء مجلس إدارة أهلي البرج، المنعقدة عشية اليوم الخميس، إلى تنصيب مصطفى العياشي بشكل رسمي في منصب المدير العام للشركة الرياضية للفريق، وهو القرار الذي يسمح للعياشي أن يمارس نشاطه بكامل الصلاحيات والإمضاء على الوثائق المتعلّقة بالفريق على مستوى الهيئات الرسمية.

وسيرافق المدير العام في عمله رئيس النادي الهاوي الحواس رماش، بصفته مالك غالبية الأسهم في الشركة الرياضية.

وجاء قرار تعيين مصطفى العياشي في المنصب المذكور جرّاء عدم رغبة أي عضو من الأعضاء المساهمين في شركة "نمور البيبان" مسك زمام الأمور.

كما خرج المجتمعون بالاتفاق على قرار التعاقد مع المدرب سيد أحمد سليماني للإشراف على العارضة الفنّية لـ"الكابا"، بعد أن منح الأخير موافقته على تدريب أهلي البرج في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جمعه برئيس النادي الهاوي الحواس رماش في انتظار تجسيد الاتفاق النهائي بين الطرفين بالتوقيع على العقد هذا السبت.

للإشارة، انعقدت الجمعية العامة الاستثنائية بعد أن استوفت الشروط القانونية لعقدها بحضور رئيس النادي الهاوي مالك غالبية الأسهم في شركة "نمور البيبان" لأهلي البرج بامتلاكه نسبة 79 بالمائة، إضافة إلى حضور العضوين في مجلس الإدارة وهما جمال مسعودان وعيسى عفافسة ومدير الشباب والرياضة بالولاية حميدي النواري و المدير العام للشركة الرياضية مصطفى العياشي.