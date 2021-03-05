أعلنت تونس، الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، من بينها رفع قرار منع التنقل بين الولايات، وتخفيف ساعات فرض حظر التجول.



وأوضحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، أنه تقرر رفع منع التنقل بين الولايات، وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.



كما تقرر التخفيف من ساعات حظر التجول الذي كان مفروضا من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، ليصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.



وأكدت بن علية أن الوافدين على تونس "مطالبين بإظهار تحليل كورونا سلبي لا تتجاوز مدة إجراؤه 72 ساعة، والدخول في الحجر الصحي الذاتي، مع القيام بتحليل ثان بعد 48 ساعة من وصولهم إلى البلاد".



كما أعلنت تعديل توقيت غلق المقاهي والمطاعم إلى الساعة الثامنة ليلا، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية وتكثيفها.