انهى فريق نجم البرواقية امس تربصه الثاني باسطاوالي بعد التربص الاول الذي اجراه بالعمارية بالمدية تحت قيادة المدرب جابري عبد الغني، ومن المنتظر ان تمنح فترة راحة للاعبين قبل العودة مجددا و الاستعداد لخوض مشوار بطولة القسم الثاني هواة في اول جولة امام فريق بني تامو، ولم يخف وسط الميدان محمد كفايفي تفاؤله باحوال الفريق الذي يملك هذا الموسم تعدادا ثريا من اللاعبين برهنوا على امكانياتهم في المباريات الودية التي لعبها النجم امام فرق البويرة، خميس الخشنة، حجوط و برج منايل، واضاف كفايفي ان الفريق صار في اتم الجاهزية بعد نجاح التربصين و المراهنة على تحقيق الصعود الى القسم الوطني الثاني محترف خاصة اذا ما توفرت الاعانات المالية اللازمة للفريق، وتمكين اللاعبين من مستحقاتهم المالية التي يطالبون بها بعد نهاية تربص اسطاوالي، ويامل لاعبوا النجم ان تتحرك السلطات ووتكاثف جهود المحبين لالوان الفريق من اجل مساعدته ماليا قبل فوات الاوان.