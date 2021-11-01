صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأنه تبادل الحديث باقتصاب مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء بالعاصمة الرواندية كيغالي على خلفية أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن لودريان قوله: "التقيته وتبادلنا حديث مجاملة" على هامش اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الإفريقي. وأوضح أنهما تحدثا خصوصا عن عملية الانتقال في ليبيا التي ستشكل محور مؤتمر دولي في 12 نوفمبر الداخل في باريس.

وكان وزيرا خارجية البلدين التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر في نيويورك، وكانا حاضرين في طرابلس في 21 أكتوبر للمشاركة في "مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا".