شارك اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بصفته ممثلا للفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، في الإجتماع الثالث عشر لرؤساء أركان الجيوش لدول أعضاء مبادرة "5+5 دفاع"، والتي شهدت مشاركة إطارات عسكرية سامية من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، مالطا، موريتانيا، المغرب، البرتغال وتونس.

وعقد هذا الملتقى، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إنطلاقا من نواقشط وترأسه رئيس أركان الجيوش الموريتانية، الفريق محمد بامبا ميقيت.

وأضاف نفس المصدر أن هذا الإجتماع سمح لجميع الوفود المشاركة بدراسة وتقييم الوضعيات الأمنية والوبائية، السائدة بالناحية الغربية للبحر الأبيض المتوسط، من خلال تبادل التحاليل والتجارب المستقاة من التهديدات والتحديات التي شهدتها دول أعضاء مبادرة "5+5 دفاع".

وخلال تدخله، شدد اللواء رئيس دائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، على وجوب تضافر ومضاعفة الجهود، في روح تعاون أمني متعدد الأطراف، يتسم بالواقعية والصراحة بين مختلف دول المبادرة، بهدف التصدي بصفة مسؤولة لمختلف التحديات التي تهدد فضائنا الجغرافي. كما أشار إلى أن الجزائر، ووفاءا لمبادئ وأسس سياستها الخارجية القائمة على مبدأ حسن الجوار، تبقى في أتم الإستعداد للمشاركة في المساعي الدولية والإقليمية لمكافحة تهديد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدا في ختام مداخلته على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المحافظة وتعزيز هذا المنتدى الهام للتعاون.