استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وزير الطاقة لجمهورية تنزانيا الاتحادية جانيوري يوسف مكامبا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن الطرفين أشادا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وبتطابق مواقفهما المبدئية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على الإرادة التي تحدو قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، خاصة في المجال الطاقوي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الهائلة التي يزخر بها البلدان.