أطلق 500 طائر صغير من نوع الحبارى عبر عديد مناطق ولايتي بشار وبني عباس، وهو من أنواع الطيور التي تتميز بها المناطق القاحلة.

وأوضحت محافظة الغابات ببشار اليوم الثلاثاء إن عملية إطلاق هذا السرب من صغير طائر الحبارى يندرج في إطار برنامج المحافظة وحماية هذه الثروة من الطيور بهاتين الولايتين بالجنوب الغربي للبلاد والمحافظة على هذا النوع من الطيور المهددة بالانقراض، كما أفاد محافظ الغابات جلال منير على هامش الاحتفال باليوم العالمي للغابات.

وتأتي أيضا لتثمين وحماية أنواع الطيور المستوطنة بالمناطق الصحراوية، سيما منها طائر الحبارى.

والحبارى فصيلة من الطيور البرية التي تنتشر في عديد بلدان إفريقيا وجزر الكناري، ويعشش هذا الصنف من الطيور في الجزائر بشرق وغرب كامل الأطلس الصحراوي، حيث تضع الانثى ما بين واحدة إلى ثلاث بيضات التي تفقس خلال 24 يوما. ويبدأ موسم التكاثر مطلع مارس وأحيانا في نوفمبر ويمتد إلى غاية شهر جوان.