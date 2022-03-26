قررت الصيدلانية الأوكرانية فيكتوريا بريج وزوجها الفلسطيني الفرار من الموت ومغادرة مسقط رأسها لكن المفارقة هي اختيارهما اللجوء إلى قطاع غزة المحاصر والمضطرب والذي شهد حروبا دامية.

وصلت فيكتوريا (21 عاما) مع زوجها إبراهيم صيدم (23 عاما) وهو طالب في السنة الرابعة في كلية الطب في إحدى الجامعات الأوكرانية الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

تصف الشابة المتزوجة منذ أكثر من عامين الرحلة بأنها كانت "شاقة". وتروي أنها اتخذت وزوجها قرار مغادرة أوكرانيا أواخر فيفري مع اقتراب المعارك الدامية من مكان إقامتهما في مدينة فينيتسا على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كييف.

وتقول بحسرة "سمعنا انفجارات مدوية للغاية، عندها توقعنا الأسوأ"، وتضيف "لم نعرف ماذا سيحل بنا في الغد فقررنا الرحيل، البقاء كان أمرا خطيرا بالفعل".

بعد أقل من أسبوعين على مغادرة الزوجين، دمرت القوات الروسية مطار مدينة فينيتسيا. وأعلنت أجهزة الإسعاف الأوكرانية حينها مقتل تسعة أشخاص في القصف.

تقول فيكتوريا لوكالة فرانس برس "نعرف الواقع هنا، بالطبع شهد القطاع حربًا وربما تتجدد مرة أخرى، لكن عندما أجبرنا على مغادرة أوكرانيا، كان الوضع آمنا في غزة".

وتضيف وهي تجلس في منزل عائلة زوجها "لا نعرف ماذا سيحدث غدا، نصلي من أجل الأفضل".

لم تخف الشابة الأوكرانية التي لا تزال تعيش وقع الصدمة، قلقها على شقيقتها (20 عامًا) التي بقيت وشقيقها الأصغر (12 عاما) في أوكرانيا، بينما غادرت والدتهما للالتحاق بأبنائها الثلاثة المقيمين في إستونيا.

وعن رحلة الهروب، يشرح صيدم كيف فرا إلى الحدود الرومانية في حافلة أقلتهما مع نحو عشرين فلسطينيًا آخرين.

وعلى بعد 15 كيلومترا من الحدود مع رومانيا توقفت الحافلة بسبب الازدحام ما اضطرهم لمواصلة الرحلة سيرا على الأقدام لنحو أربع ساعات حتى الحدود حيث استقبلتهم القوات الرومانية.

وقضى الزوجان ليلة واحدة في بلدة رومانية قريبة من الحدود قبل أن يستقلا معا في اليوم التالي القطار متوجهين إلى العاصمة بوخارست حيث كان أفراد من الجالية الفلسطينية في استقبالهم.

يعيش في أوكرانيا نحو 4000 فلسطيني، وعملت وزارة الخارجية منذ بداية العملية العسكرية الروسية على إخلاء ما بين 2500 إلى 3000 منهم.